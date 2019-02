Ruim honderd dode reeën in Brabant, natuurstichting trekt aan de bel: 'De piek moet nog komen'

Regelmatig worden er reeën aangereden in Brabant. Dit reetje overleed vorig jaar in Bergen Op Zoom door een aanrijding. (Foto: archief)

"We zitten alleen al in dit jaar op 106 doodgereden reeën. Wat erg veel is. Terwijl de piek nog moet komen. Want die ligt ergens zo eind maart, begin april", vertelt Cor Louwers van Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna-aanrijdingen (SAMF).

De stichting zet zich in bij situaties waarbij een in het wild levend dier wordt aangereden in het verkeer. SAMF signaleert nu dat de relatief warme temperaturen van de afgelopen dagen ook invloed hebben op het gedrag van diverse wilde dieren, zoals reeën.

'Twaalf doodgereden reeën'

"We zien nu door het warme weer dat de reeën nu veel vroeger actief geworden zijn", vertelt Cor Louwers. "We hebben alleen al in Zuid-Oost-Brabant twaalf doodgereden reeën gehad. En dat is dus alleen Zuid-Oost-Brabant."

Volgens de stichting moeten er maatregelen worden genomen om de aanrijdingen met wilde dieren terug te dringen. Als voorbeeld haalt Louwers de N69 aan. De weg van Valkenswaard richting de Belgische grens ligt midden in de natuur en heeft daarom te maken met veel wildaanrijdingen.

Dat kost geld

"Maar het is vaak een pakket aan maatregelen", legt de natuurdeskundige uit. "Je kunt niet zeggen: op een plek passen we een maatregel toe en dan is het klaar. Voor een das volstaat een laag hekje of een tunnel onder de weg door, maar een ree springt vlot over een laag hekje heen."

"Ja, ik begrijp het, dat kost geld. Maar als je niet wilt investeren, dan blijft het probleem bestaan en alsmaar groeien."