NAC Breda baalt van vertrek manager Tim Gilissen: 'Wij hebben hem ook een mooie aanbieding gedaan'

NAC baalt dat Tim Gilissen naar Heracles vertrekt. De manager jeugdopleiding van de Bredase club tekent, zo werd maandag bekend, voor drie jaar als technisch manager in Almelo. NAC had gehoopt dat Gilissen juist in Breda de technische baas zou worden. "Het is zuur, wij hebben hem ook een mooie aanbieding gedaan", zegt voorzitter Joost Gielen.

Het vertrek van Tim Gilissen is maandag in Breda ingeslagen als een bom. In veler ogen was de ex-prof namelijk de beoogd technisch leider voor de (nabije) toekomst. De supporters zijn daarom over de zeik en de Raad van Commissarissen zwaar teleurgesteld.

Flinke domper

"Het is zuur dat Tim naar Heracles vertrekt", zegt Joost Gielen, voorzitter van de Raad van Commissarissen van NAC. "Wij hadden hem namelijk ook een mooie aanbieding gedaan als technisch directeur. Het moment dat we daar gesprekken over voerden, liep bijna parallel met die bij Heracles. Maar ik voelde direct na vorig weekend al aankomen dat hij weg zou gaan."

"Ik vind het echt heel jammer, want ik heb me persoonlijk ook heel erg ingespannen om Tim te behouden", vervolgt de preses van NAC. Wij hadden plannen met hem, dus het is een flinke domper. Er is bij de buitenwereld het idee ontstaan dat wij hem te licht zouden vinden, maar dat is niet terecht. Die woorden hebben wij nooit gebezigd. Hij zou nu wel vroeger instromen dan gedacht."

Beschuldigende vinger

Het is maar de vraag of Gielen met deze uitleg zijn achterban tevreden kan stellen. Op internet gaat de beschuldigende vinger naar zijn Raad van Commissarissen en naar de grootaandeelhouders van de Bredase club. Die hebben er volgens velen een potje van gemaakt met als resultaat dat NAC moet vrezen voor degradatie uit de eredivisie. Volgens de supporters is NAC al een tijdje een stuurloos schip en is met het vertrek van Gilissen nu ook het overgebleven roer zoek.

Nadat technisch directeur Hans Smulders in september vorig jaar buiten werd geschopt en algemeen directeur Justin Goetzee daarop zelf de kuierlatten nam, is er in de organisatie van NAC nauwelijks nog een eindverantwoordelijke of leider voor de langere termijn te vinden. De dagelijkse leiding van de club is momenteel in handen van interim-directeur Nicole Edelenbos.

Harde noten

Donderdag gaat een delegatie van verschillende supportersgroeperingen het gesprek aan met de grootaandeelhouders en Raad van Commissarissen van NAC. Er zullen waarschijnlijk harde noten worden gekraakt.

Tim Gilissen was niet bereikbaar voor commentaar.