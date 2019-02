'Dikke party en dan nog gekker', met carnavalspekske aan het zwembad in

Maandagavond was er floatfitles. Je staat dan een drijvende plank en doet allerlei oefeningen. Nu is dat normaal al zwaar, maar dat wordt niet minder met een carnavalspak aan. “Ik heb het pak van mijn vriend aan. Het lijkt wel alsof ik zes kilo zwaarder ben. Dat hele pak zuigt zich vol water”, aldus een van de deelnemers.

Maar dat maakt instructrice Marieke niks uit. 'Normaal is het al een dikke party, maar dan nog een beetje gekker.' Maar haar opzwepende carnavalsbeats drijft Marieke de deelnemers tot het uiterste. De Burpees, Lunges en squats volgens elkaar in rap tempo op. Maar dat is allemaal niks vergeleken met de laatste oefening: de polonaise.