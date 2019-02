Marktplaats na beroving: 'Verschrikkelijk wat de mensen in Helmond is overkomen'

Een woordvoerder van Marktplaats.nl laat weten het 'verschrikkelijk' te vinden dat een inwoonster uit Helmond maandagmiddag in haar eigen huis door zogenaamde 'kopers' is beroofd van het horloge dat ze op de website van Marktplaats te koop had gezet. Dit onder bedreiging van een vuurwapen en terwijl er kinderen in huis waren. Naar aanleiding van het bericht hierover, kwam bij Omroep Brabant nog een melding binnen over een verdachte koper.

Het zal je maar gebeuren. Je biedt een horloge te koop aan op Marktplaats.nl, spreekt met de koper af hoe laat hij het bij je thuis komt ophalen en het volgende moment word je bedreigd met een vuurwapen en ben je het horloge kwijt. Dit soort ernstige incidenten komt zeer zelden voor, aldus de woordvoerder van Marktplaats.nl, Jan-Willem te Gussinklo.

Marktplaats zoekt contact met politie

"Ik heb contact gehad met ons veiligheidsteam en voor zover wij weten komt een situatie zoals in Helmond zeer, zeer zelden voor. Wat niet wegneemt dat ieder incident er absoluut een te veel is. Wij gaan hier als team dan ook zeker mee aan de slag en nemen contact op met de politie. Om onze hulp aan te bieden en te kijken of we iets kunnen betekenen."

Marktplaats.nl geeft wel verschillende adviezen over met name veilig kopen op de site, maar kent geen echt protocol voor 'veilig verkopen'. Te Gussinklo legt uit: "We proberen meer in het algemeen inzicht te geven in hoe het werkt, maar specifieke tips geven is lastig. Ik zou zeggen: luister goed naar je onderbuikgevoel. Als dat niet goed is, bijvoorbeeld omdat iemand geen telefoonnummer wil geven, doe dan geen dingen tegen je gevoel in."

Geen telefoonnummer

Naar aanleiding van het bericht van Omroep Brabant over de beroving in Helmond, laat een inwoner van Oosterhout -die ook een (duur) horloge te koop had gezet op Marktplaats- Omroep Brabant het volgende weten: "Vandaag heeft een zekere István contact opgenomen met mij via messenger (Facebook). Hij wilde zonder onderhandelen meteen de prijs betalen. Dat vond ik al vreemd. Ook wilde hij het horloge morgen (dinsdag) op komen halen. Ik wilde zijn telefoonnummer, maar dat wilde hij niet geven. Ik heb nu gevraagd om het geld over te maken, maar daar heb ik nog geen reactie op gehad."

Te veel alarmbelletjes

"Nadat ik hoorde over de beroving in Helmond heb ik met de koper in een café afgesproken. Niet thuis dus! Dat wil zeggen: als hij het geld heeft overgemaakt. Want doet hij dat niet, dan weet ik zeker dat er iets niet klopt en ga ik zeker niet naar de afspraak in het café. Dan gaat de hele verkoop niet door. Er rinkelen inmiddels te veel alarmbelletjes."

(de naam van de inwoner uit Oosterhout is bekend bij de redactie)

