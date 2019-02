Volkswagen Touareg vliegt in brand in Hulsel, chauffeur blijft ongedeerd

De wagen vloog rond half tien in brand. Volgens de bestuurder 'drukte hij op een knopje' en hoorde hij even later een knisperend geluid. Gevolgd door rook die opsteeg uit zijn dashboard. Kort daarna schoten vlammen omhoog.

De automobilist kon zijn voertuig op tijd verlaten, belde zelf de brandweer, maar zag zijn Volkswagen Touareg in rook opgaan. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgesleept.