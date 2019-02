Wildwesttaferelen op taxistandplaats in Breda: 'Carnaval wordt een grote chaos'

Femke ging na een zaterdagavond stappen in Breda - zoals gebruikelijk - met de taxi naar huis. Haar 'vaste' chauffeur was bezet en dus ging ze naar de taxistandplaats, op zoek naar een ander. Ze vond een taxi naar haar woonplaats Prinsenbeek, normaal een ritje van 18 euro.

Halverwege de rit verhoogde de chauffeur de prijs echter flink, het werd 30 euro. Dat wilde Femke niet betalen. Ze werd daarop als vrouw alleen in het holst van de nacht aan de rand van een verlaten industrieterrein uit de auto gezet. "Hij had zijn taximeter niet aangezet en wilde geld voordat hij verder reed. Het is een ramp met die taxi's. Je neemt toch een taxi omdat je veilig thuis wil komen", zegt Femke, nog steeds verontwaardigd.

Luister hier naar het fragment van Femke die door een taxichauffeur is opgelicht en lees verder.

Het is één van de vele voorbeelden die Omroep Brabant te horen kreeg van stappers in Breda die met de taxi naar huis wilden. Steeds minder taxichauffeurs brengen klanten in de nachtelijke uurtjes nog weg binnen of net buiten de stadsgrens. Een groter wordende groep laat ze gewoon verrekken.

Korte ritten leveren blijkbaar te weinig op en worden met of zonder smoes geweigerd. Of ze rijden wel, maar dan zonder taximeter voor een absurd hoog bedrag. Beide zaken zijn verboden, maar het is schering en inslag in de Bredase taxiwereld.

Chauffeurs vechten met klanten

De misstanden vinden vooral in het weekend plaats aan de Nieuwe Prinsenkade, de grootste taxistandplaats in het centrum. Gelukkig is er ook nog een flink aantal correcte chauffeurs die de illegale praktijken niet bezigen.

Corina de Laat is één van hen, ze rijdt al zeventien jaar taxi in Breda. Met pijn in het hart ziet ze de bedrijfstak de laatste drie jaar verloederen. "Ieder weekend zijn er problemen", zo vertelt ze. "Er wordt zelfs gevochten door chauffeurs met klanten. Het wordt steeds erger. Dit kan gewoon niet, dit wordt te gek."

Bekijk de video met taxichauffeuse Corina de Laat en lees verder.

'Met carnaval gaat het gruwelijk mis'

Taxichauffeur Karel bevestigt het geweld op de taxistandplaats. "Het is een schande voor de stad", zo zegt hij. "Dat gaat gruwelijk mis de komende carnaval. Dat is eigenlijk al gebeurd, want mensen krijgen klappen. Twee weken geleden en ook de week ervoor zijn er klappen uitgedeeld door chauffeurs."

Het is wachten tot het echt een keer goed mis gaat, want de Bredase stappers pikken het niet lang meer. "Klanten snappen niet dat ze door sommige chauffeurs geweigerd worden en zijn echt verbouwereerd dat ze niet naar huis kunnen. Daarbij worden ze ook nog eens onbeschoft behandeld. Dus die worden uiteindelijk boos, gaan filmpjes van de taxi's maken en ja, dan stappen de chauffeurs wel even uit", aldus Karel.

Ook Corina denkt dat het met carnaval verder uit de hand gaat lopen. Er zijn bij de gemeente Breda 248 taxipassen aangevraagd voor het grote leutfeest. Als alles in orde is, kunnen die niet geweigerd worden. "Carnaval wordt een grote chaos", meent zij. 'Er zullen veel ruzies ontstaan. Er zijn te veel taxi's."

Bekijk de video met taxiklant Ron die vaak om niets werd geweigerd en lees verder.

Kip en het ei

Probleem is dat er door de vele taxi's een enorme rij ontstaat bij de taxistandplaats. Chauffeurs moeten lang wachten op een ritje en willen daarom de langere afstanden. Iedereen wil zijn graantje meepikken en de dissidente groep chauffeurs denkt met de langere ritten meer te verdienen. Omdat ze ritten weigeren, is de doorstroming op de standplaats slecht en worden de wachttijden lang. Het kip en het ei verhaal.

Ook de verkeersveiligheid kan wel eens een probleem worden met carnaval. Al die taxi's passen in een regulier weekend al niet op de taxistandplaats. Laat staan alle extra taxi's die hun graantje in het Kielegat komen meepikken. "Ik denk dat taxi's tot aan de Slingerweg komen te staan", zegt Corina. "Dat is denk ik wel een lange sliert op straat van een kilometer, of zo."

Dat ook de voornamelijk Bredase klanten boos zijn, blijkt niet alleen uit de vele verhalen. Online is bijvoorbeeld de petitie Stop Bredase Taxiterreur te vinden. Degene die hier achter zit, blijft vanwege veiligheidsredenen liever helemaal buiten beeld.

'Het kost de horeca klanten'

Naast de klanten en de 'goede' taxichauffeurs baalt ook de Bredase horeca van de wantoestanden bij de taxistandplaats in het centrum. Het kost klandizie, zegt eigenaar Kristian van Eenenaam van café Krisje aan de Haven.

"Ik hoor steeds vaker van mijn klanten dat ze het beu zijn", vertelt hij. "Als vaste klanten al tegen mij zeggen dat ze zaterdagavond thuisblijven of dat ze blijven hangen in het café op de hoek van hun straat, dan kost het mij dus klanten. Ik denk dat het voor de horeca en de stad Breda niet goed is."

Kijk hier naar de video met kroegbaas Kristian en lees daarna verder.

Gemeente erkent dat het grimmiger wordt

De gemeente Breda worstelt al een tijdje met de problematiek, maar heeft die wel scherp in beeld. "Je ziet dat de sfeer op de taxistandplaats grimmiger aan het worden is", erkent wethouder Boaz Adank.

"We hebben geprobeerd om de branche de problemen zelf op te laten lossen, maar dat is ze niet gelukt. Daar ben ik best teleurgesteld in. Vooral het weigeren van ritjes is een probleem. Helaas loopt het weer de spuigaten uit en daarom gaan we ingrijpen. Er komt een nieuwe verordening, maar die kregen we helaas niet rond voor carnaval."

'Rotte appels moeten hun gedrag aanpassen'

De wethouder neemt de problemen zeer serieus, zo zegt hij. Met de komende carnavalsdagen gaat hij een pleister plakken op de al jaren etterende wond.

"We gaan met carnaval dit jaar strakker toezien op de regels", zo belooft Adank. "We zetten vier BOA's specifiek in op de taxi's en dat is meer dan ooit. De rotte appels moeten hun gedrag aanpassen. En anders krijgen ze met mij te maken. Ik doe wat ik kan doen binnen de regels."

De namen Femke en Karel in dit verhaal zijn niet hun echte namen, omdat de personen erachter bang zijn voor represailles. Bij de redactie zijn meerdere verhalen over wantoestanden bekend.