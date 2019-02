Auto gaat in vlammen op in Eindhoven, brand slaat over op huis

Een autobrand in de Schoklandtsraat in Eindhoven is dinsdagochtend overgeslagen op een huis. De uitbouw van de woning raakte zwaar beschadigd door de vlammen. De politie gaat uit van brandstichting.

De brand brak rond kwart voor zes uit. De brandweer heeft het vuur geblust. Ook was de politie aanwezig om onderzoek te doen.

De uitgebrande Ford is een taxi. Er is weinig van de auto over. De politie roept mensen die meer weten over de brand op zich te melden.