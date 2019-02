Michael van Gerwen is na huldiging bij PSV zijn koppositie kwijt

Het hele jaar door gooien de darters Players Championship-toernooien. Al die toernooien bij elkaar opgeteld levert een ranglijst op. Van Gerwen stond voor dit weekeinde riant aan de leiding in dat klassement, maar is voorbijgestreefd door Gerwyn Price. De Welshman wist afgelopen weekeinde tweemaal de eindzege te pakken tijdens Players Championship-toernooien in Barnsley.

Mighty Mike had, zoals bekend, afgezegd voor de toernooien in Engeland. Hij liet zich zondagmiddag in de rust van PSV-Feyenoord huldigen voor zijn wereldtitel in het Philips Stadion. De topdarter uit Vlijmen is een grote fan van PSV.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Michael van Gerwen met PSV-directeur Toon Gerbrands

Van Gerwen slaat de laatste jaren vaker Players Championship-toernooien over. In november wordt het eindklassement van deze vloertoernooien opgemaakt en vindt er een finaleweekeinde plaats. In de laatste vier jaar stond De Groene Sloopkogel vier keer in de finale van de Players Championship Finales en won hij drie keer.

Negendarter in Premier League

Van Gerwen komt donderdagavond overigens weer in actie tijdens de Premier League. In de Westpoint Arena in Exeter gooit hij tegen de Brit James Wade. Mighty Mike staat na drie speeldagen op de eerste plek, Wade is in de grote middenmoot te vinden.

"Ik denk dat ik deze Premier League een negendarter ga gooien", beloofde Van Gerwen recent voor de camera van Sky Sports. "Ik speel graag in volle zalen, dat motiveert mij en dan wil ik het beste uit mezelf halen."