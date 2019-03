Jas kwijt of gevonden met carnaval? Meld het in onze Facebookgroep

Het is iedereen wel eens overkomen: je gaat stappen met carnaval en je raakt je jas kwijt. Of nog erger: je komt thuis en je hebt de verkeerde jas meegenomen. Probeer dan nog maar eens de eigenaar te achterhalen. Omroep Brabant schiet te hulp en heeft een speciale Facebookgroep opgericht voor alle gevonden en verloren jassen.

Na iedere carnaval puilen Brabantse kroegen uit met gevonden jassen. Cijfers zijn er niet, maar naar schatting gaat het om honderden en misschien wel meer dan duizend jassen. Veel jassen worden weggegooid en dat is zonde.

Je kunt terecht in de Facebookgroep Gezocht/gevonden in Brabant. Je kunt je gevonden jas daar delen of een oproep plaatsen. Niet geschoten is altijd mis.

'Oude jassen'

Bij café Polly Maggoo in Tilburg bleven vorig jaar zeker vijftig jassen achter na carnaval. "Er zitten ook hele dure jassen tussen en zelfs een broek, dus er is waarschijnlijk iemand zonder broek naar huis gegaan", zei Martijn van Son van Polly Maggoo tegen Omroep Brabant. "Wij hebben een garderobe waar je je jas voor een euro kunt achterlaten, dus dat hoeft geen reden te zijn om hem mee te nemen in de kroeg."

Volgens Ilona van Oort van café Studio in Tilburg, waar ook ieder jaar veel jassen achterblijven, zijn er veel mensen die liever een oude jas meenemen dan betalen voor de garderobe. "Wij stoppen alles in een grote zak en dan gaat het na een maand naar het Vincentiushuis hier om de hoek."