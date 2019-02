Carnaval: meer zakkenrollers, meer drank en meer wildplassers

Nog maar drie nachtjes slapen en dan kunnen de verkleedkleren weer uit de kist en barst het carnavalsfeest los. Het is een week vol gekkigheid en de cijfers liegen daar niet om. Zo zijn er meer wildplassers dan normaal en ook wordt er beduidend meer alcohol gedronken. Maar er liggen ook meer zakkenrollers op de loer, vooral in Breda. RTL Nieuws publiceerde dinsdag de carnavalscijfers uit het onderzoek van Feestkleding 365.

Zakkenrollers gaan tijdens carnaval massaal op pad, blijkt uit het onderzoek. Breda staat met stip bovenaan als de plek waar je op je spullen moet letten. Bijna een kwart (24,1 procent) van alle gevallen vindt hier plaats in de carnavalsmaand, meldt RTL Nieuws.

Ook in Bergen op Zoom (23,1 procent), Den Bosch (22,2 procent), Helmond (17,5 procent) en Tilburg (16,7 procent) worden feestvierders vaak de dupe van zakkenrollers. In februari ligt het landelijk gemiddelde van zakkenrollerij op 'slechts' 8,7 procent.

Vijftien glazen bier

Dat er meer alcohol wordt gedronken tijdens carnaval klinkt voor menig carnavalsvierder misschien niet als iets nieuws in de oren. Uit het onderzoek onder drieduizend mensen blijkt dat ruim de helft gemiddeld meer dan vijftien glazen bier drinkt in de carnavalsweek. Buiten carnaval zijn dat nul tot vijf glazen.

Wildplassen

Veel drank zorgt voor veel toiletbezoekjes. En dat is tijdens carnaval te merken, want vaak staan er lange rijen voor het toilet. Toch blijft het grootste deel netjes op zijn of haar beurt wachten. Meer dan de helft geeft aan nooit wild te plassen. Dertig procent zegt dat ze wel eens een struik of een steegje opzoeken.