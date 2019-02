Door sportieve malaise geen polonaise: spelers van NAC krijgen carnavalsverbod

De spelers van NAC mogen dit jaar niet gezamenlijk carnaval vieren in Breda. Omdat de club laatste staat in de eredivisie en degradatie dreigt, vindt de technische staf het niet gepast dat de selectie - tegen de traditie in - het feestgedruis van 't Kielegat induikt.

Het is een jarenlange traditie dat de spelersgroep van NAC op carnavalsmaandag gezamenlijk een feestje bouwt in de Bredase binnenstad. Na de ochtendtraining eten de spelers een biefstukje en gaan dan lekker met z'n allen in de Vismarktstraat bij café 't Stammeneke naar de grote optocht kijken.

Het is zo langzamerhand een begrip geworden in Breda. Herkenbaar, want ze hebben ook altijd allemaal eenzelfde outfit aan. Van konijn tot Romein, het kwam allemaal al eens voorbij. Maar dit jaar gaat het feest dus aan de neus van de NAC-selectie voorbij.

'Polonaise niet gepast'

"Wij gaan inderdaad niet gezamenlijk carnaval vieren", laat een woordvoerder van de club weten. "Gezien de situatie vinden we dat niet gepast. We moeten alles op alles zetten om NAC in de eredivisie te houden en leggen daar alle focus op. Met z'n allen in de polonaise door de kroeg lopen past daar in onze ogen niet bij en zou ook van weinig respect betuigen."

Trainer Maaskant brak al met traditie

Het is niet de eerste keer dat de selectie van NAC niet op stap mag met carnaval. Ook in 2015 onder trainer Robert Maaskant werd de toegang tot het leutfeest ontzegd. Het hielp uiteindelijk weinig, want NAC degradeerde dat jaar.