FC Den Bosch traint niet meer in De Vliert: 'Ik wil niet nog meer blessures in mijn selectie'

FC Den Bosch heeft een waslijst aan geblesseerden en volgens de trainer heeft dat grotendeels te maken met de grasmat in De Vliert. "Die is gewoon slecht", zegt de coach onomwonden. Zo slecht dat de KNVB de mat heeft afgekeurd en er volgend seizoen niet meer op gespeeld mag worden.

Boessen: "Onze mensen doen er alles aan om er nog iets goeds van te maken." De trainer kan naar eigen zeggen momenteel met zijn selectie niet zo hard trainen als hij zou willen. "Je ziet nu dat andere ploegen ons fysiek en voetballend inhalen."

Bekijk de video met trainer Wil Boessen. De tekst gaat daaronder verder.

Gewoon gras

Het kunstgras in De Vliert is volgens de coach te hard. Zeker in deze maanden van het jaar, met nachtvorst, hebben de spelers problemen met de ondergrond. In de zomer komt er pas een oplossing als er vermoedelijk weer gewoon gras in het Bossche stadion wordt gelegd.

Voorlopig traint de club dus een paar kilometer verderop. Boessen: "We gaan op termijn wel weer in De Vliert trainen, dat is onze thuisbasis. Maar nu moeten we even pas op de plaats maken en zorgen dat de blessures die er zijn zo snel mogelijk herstellen en dat de pijntjes die er zijn op dit veld vermeden worden. De jongens bevalt het hier goed, ze hebben geen last, dus dat is prima."

FC Den Bosch leek dit seizoen mee te gaan doen om het kampioenschap in de Eerste Divisie, maar de laatste weken vallen de prestaties tegen. De club richt zich op de play-offs, aan het einde van het seizoen. Ook op die manier kan promotie naar de eredivisie worden afgedwongen.

Hongerig

Aanvoerder Danny Verbeek: "Iedereen is chagrijnig over de prestaties van de laatste weken. Waar ik hoop uit put is dat we niet worden weggespeeld. Misschien is het ook wel goed dat het nu minder gaat, zo word je weer hongerig om te gaan winnen."

Was FC Den Bosch door een geweldige reeks en het winnen van de periodetitel dan niet meer hongerig? "Het liefst hadden we die serie met overwinningen doorgetrokken en werden we fluitend kampioen. Maar de titel is voor ons niet meer realistisch. Het is gewoon een mindere fase."

Bekijk hieronder het gesprek met Danny Verbeek.