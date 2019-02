Maarten Brzoskowski blijft zwemmen, maar hij gooit het wel over een andere boeg

Brzoskowski gaat zich voor de komende Olympische Spelen van Tokyo 2020 richten op de vlinderslag. "Ik ga het niet cadeau krijgen", zegt de zwemmer. "Ik moet er keihard voor werken en daar ben ik dag in, dag uit mee bezig."

Dat Brzoskowski in 'de wieg gelegd' lijkt voor de vlinderslag was al duidelijk op reguliere zwemtrainingen, maar het werd pas echt duidelijk tijdens een wedstrijd. "Toen ging ik ook de vlinderslag zwemmen tijdens een wedstrijd en dat ging in één keer heel erg goed."

'Een heel dik persoonlijk record'

Tijdens die wedstrijd voldeed hij bijna - totaal onverwachts - aan de kwalificatietijd voor deelname aan de wereldkampioenschappen op het onderdeel 200 meter vlinderslag. "Hij zwom tijdens die wedstrijd een heel dik persoonlijk record en dan is de stap snel gemaakt", zegt zwemcoach Marcel Wouda die vol vertrouwen is over de bijzondere overstap.

"Ik ben er van overtuigd dat hij die stap kan maken, we hebben hier te maken met een bijzondere zwemmer. Zowel op de 200 vrij, als op de 200 vlinder."

Maarten Brzoskowski heft zijn zinnen gezet op een olympische vlinderslag.



Opsteker

Het toevoegen van de vlinderslag aan de expertise die hij al in huis heeft - de 200 meter vrije slag - ziet Brzoskowski ook als een nieuwe impuls voor zijn zwemcarrière. "Ja, eigenlijk wel. Het is nieuwe slag, het is een andere slag. Andere tegenstanders op de grote wedstrijden, dat is eigenlijk heel erg leuk."