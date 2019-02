Walking Football is voor senioren meer dan voetbal: 'Het sociale aspect is het belangrijkst'

Halftien scherp staat de koffie op tafel. 22 senioren praten en lachen onder het genot van een koek. Een half uur later gaan de plastic bekertjes in de prullenbak en maken de heren zich klaar voor een potje voetbal.

'Als een tierelier'

In november 2017 startte de club uit Schaijk met Walking Football: een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn. Er mag niet gerend worden tijdens een partijtje. Ook slidings zijn verboden en de bal mag niet boven heuphoogte komen. Het spel wordt op een kwart van het veld gespeeld.

De aanmeldingen stroomden in no-time binnen. "We zijn op papier met 32 man", vertelt kartrekker Ton van den Hoogen. "En dat zijn niet alleen maar mensen uit Schaijk. Het loopt als een tierelier."

De training begint met een warming-up. En dat is geen flauwekul: knieheffen, hakken-billen en joggen. Het zweet staat nog voor de wedstrijd begint al op de voorhoofden van de mannen. "Maar het is vandaag ook wel warm hoor", grapt een speler. De mannen hebben geluk: het is tot nu toe iedere dinsdag mooi weer. "We hebben pas één keer moeten uitwijken naar een ander veld. Toen had het gevroren", licht Van den Hoogen toe.

Bekijk de video en lees daarna verder.





Echte vrienden

Volgens de kartrekker draait het niet alleen om voetbal. "Dat komt eigenlijk op de derde plaats. Het sociale aspect is het belangrijkste. En het bewegen." Dat beaamt scheidsrechter Leo Kling. "Ik ben geblesseerd, maar ik ben er toch. Ze hadden iemand nodig om te fluiten en ik vind het fijn om hier te zijn. We zijn echt een vriendengroep."

Na een paar potjes spelen en een cooling down, sjokken de oude baasjes naar de kleedkamer. Onder de douche worden, als vanouds, grappen gemaakt. De helft van het team blijft nog even hangen voor een glaasje limonade. De andere helft gaat naar huis. Oppassen op de kleinkinderen moet ook gebeuren.