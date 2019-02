Tractor gestolen van vrijwilligersorganisatie: 'Net nu we hem hard nodig hebben'

De tractor van vrijwilligersorganisatie Stadsakkers Eindhoven is gestolen. De diefstal is een nieuwe klap in het gezicht van de vrijwilligers, nadat eind vorig jaar ook brand werd gesticht in de kantine. "Het is moeilijk om goede moed te houden", vertelt Henk Köhler.

Op het terrein tegenover De Taalbrug en revalidatiecentrum Blixembosch ligt de stadsakker van Eindhoven. Hier verbouwen vrijwilligers groenten voor de voedselbank.

Onlangs werd de keet op het terrein opengebroken. De tractor was verdwenen. "Het is frustrerend", zegt Henk. "Je probeert hier met een aantal vrijwilligers goed werk te doen en dan zijn er mensen die de zaak vernielen. Nu is de tractor gestolen, net op het moment dat we hem hard nodig hebben."

Zoveelste keer

Het is het eerste vervelende incident bij Stadsakkers Eindhoven. Eind vorig jaar brandde de kantine uit. Bij een andere keet op het terrein werden meerdere keren ruiten ingegooid. De vrijwilligers zijn radeloos.

"We helpen een goed doel en hebben hart voor de zaak. Dat er mensen zijn die dit doen is ongelooflijk. Hoe moeten we onze spullen nog veilig houden?", vraagt Henk zich af.

Hoge kosten

Nadat de kantine was afgebrand, was er geen water en elektriciteit meer. Vervangende middelen kostten veel geld. Ook het wegslepen van de uitgebrande kantine gebeurde niet zonder slag of stoot.

"Nu de tractor ook gestolen is, lopen de kosten verder op. Er moet een nieuwe tractor komen, maar we moeten ook manieren vinden om zulke voorvallen zoveel mogelijk te voorkomen, maar dat gebeurt niet gratis. We zijn een vrijwillige organisatie. Het geld dat we hebben, willen we natuurlijk liever uitgeven aan zaden bijvoorbeeld", aldus Henk.

Bewust

Hij vermoedt dat de daders zich goed hebben voorbereid. "Ze hebben de deur open gekregen met een slijptol. Naast de tractor stond een vrij nieuwe en goede grasmaaier. Die is niet meegenomen. Ze kwamen heel bewust voor de tractor."