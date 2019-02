Inbraakgolf teistert gemeente Cranendonck, extra agenten en noodnummer ingezet

De gemeente Cranendonck beleeft sinds december een inbraakgolf. Extra agenten worden komende tijd ingezet om de criminaliteit de kop in te drukken. Inwoners krijgen bovendien de kans om via een speciaal Whatsapp-nummer een melding door te geven. Dat laat een woordvoerder van de politie dinsdag weten.

Het aantal inbraken in dorpen als Budel en Maarheeze is laatste drie maanden opvallend gestegen. De meldingen zijn doorgaans op de vingers van een hand te tellen, maar uit politiecijfers blijkt dat in de maand december ineens een piek optreedt. Dan schiet het aantal inbraken ineens omhoog naar achttien.

Piek

Cijfers over januari en februari zijn nog niet bekend, maar volgens een woordvoerder van de politie is de piek afgelopen twee maanden niet afgenomen. Daarom worden nu extra agenten ingezet die op straat gaan surveilleren.

Vooral huishoudens in Budel zijn afgelopen tijd getroffen inbraken. "Het dorp ligt aan de Belgische grens en vlakbij een snelweg. Voor inbrekers is dat aantrekkelijk", aldus de woordvoerder.

Whatsapp-nummer

De politie hoopt met de extra inzet van agenten niet alleen de daders in te rekenen, maar vooral het veiligheidsgevoel onder de burgers te herstellen. Daarom is er nu ook een speciaal Whatsapp-nummer voor inwoners van de gemeente Cranendonck beschikbaar. Inwoners die een verdachte situatie willen melden, kunnen dat doen via 0618643973. De politie hoopt dat burgers hierdoor sneller met tips komen.

Intussen heeft de politie al een succes geboekt. Woensdag 20 februari werden twee broers voor een reeks inbraken opgepakt. Beiden mannen (61 en 54 jaar) werden in hun woonplaats Den Bosch en Eindhoven in alle vroegte van hun bed gelicht. Ze zitten vast voor onderzoek. De politie denkt dat ze in ieder geval verantwoordelijk zijn voor zes woninginbraken waarvan een in Budel.

De betrokkenheid van het opgepakte tweetal bij andere inbraken wordt onderzocht. De daders sloegen vaak overdag toe en in meerdere gevallen waren geld en sieraden de buit.

Voorzorgsmaatregelen

De politie wijst erop dat de inwoners van Cranendonck ook zelf voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Behalve het geven van tips, worden goed slot- en hangwerk voor deuren en kozijnen aangeraden. Ook een alarminstallatie is geen overbodige luxe, zo meldt wijkagent Henk van den Berg in zijn tweet.

Het speciale Whatsapp-nummer voor de gemeente Cranendonck blijft in de lucht tot en met donderdag. Daarna wordt onderzocht welk effect het heeft opgeleverd. Mogelijk gaat de politie daarna verder met social media om meldingen te ontvangen.