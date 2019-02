Hans toeterde 33 jaar geleden langs de Elfstedentocht, nu staat hij in een zonnige tuin

Hans Neutkens (midden) in 1986 op het ijs (op deze foto niet in Hindeloopen). (Foto: Hans Neutkens)

Hans Neutkens uit Aalst stond exact 33 jaar geleden toeterend langs een bevroren vaart in Hindeloopen. Met zijn schuiftrombone moedigde hij tijdens de Elfstedentocht duizenden schaatsers aan. "Wat was het die 26ste februari koud en een verschil met nu."

Hans reisde in 1986 met zijn dweilorkestje uit Valkenswaard helemaal naar het noorden. Kennissen hadden het muziekgezelschap uitgenodigd. Bolsward, Franeker, Leeuwarden, ze hadden allemaal muziekgezelschappen om de schaatsers te onthalen. Hindeloopen niet en in dat gat sprongen de Brabantse muzikanten van 'Orkesje Lek Me Vesje'.

Trombone opwarmen

"We moesten er vroeg uit want Hindeloopen is een van de eerste steden waar de schaatsers doorkomen. Om zeven uur 's ochtends stonden we paraat. Ik heb mijn schuiftrombone boven een grote ketel warme chocolademelk warm weten te houden, anders vroor het mondstuk aan je lippen vast."

Tussen de muzikale intermezzo's door, beleefde Hans het historische moment dat een van de kanshebbers op de eindoverwinning, Piet Kleine, zijn kaart vergat af te stempelen. "We stonden er met onze neus bovenop."

Zowel wedstrijdschaatsers als recreanten wisten de vrolijke Brabantse noten aan de wal wel te waarderen. "Ja, die loftuitingen krijgen vanaf het ijs was hartstikke leuk", herinnert Hans zich.

Koude winters

Een groter contrast met 26 februari 2019, 33 jaar later, is nauwelijks denkbaar. Maar ondanks de twintig graden Celsius in zijn achtertuin, is Hans ervan overtuigd dat de Elfstedentocht ooit weer wordt gereden. "We hadden vorig jaar na lange tijd weer eens een echte warme zomer. Waarom zouden die koude winters niet terugkeren?"