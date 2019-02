Carnavalsontvoering loopt uit op drama, Prins Jos belandt in ziekenhuis

Na een 'ontvoering' is Prins Jos van carnavalsvereniging C.V. 't Barrierke in het ziekenhuis beland. Hij werd zaterdagavond meegenomen, maar dat ging niet vlekkeloos. Sterker nog: Jos raakte gewond.

Het is bij de carnavalsvereniging een ritueel dat prinsen worden ontvoerd en dus kwam ook Prins Jos aan de beurt. Tijdens de opbouw van de grote tent bij eetcafé de Barrier in Helmond werd hij ontvoerd door zijn vereniging.

Vastgebonden op stoel

Jos werd vervolgens vastgebonden op een stoeltje en in een busje gezet. Toen de wagen even later over een rotonde reed kieperde de stoel om. Jos klapte hard tegen de wand van de wagen en raakte buiten bewustzijn.

Iedereen schrok zich rot en 112 werd gebeld. Toen de ambulance ter plaatse kwam moest de prins mee naar het ziekenhuis. Maar uit de scans bleek later dat alles goed was. “Dat is ook voor het eerst dat alles normaal bij mij is", grapt Jos tegen Omroep Brabant.

Prinsenreceptie

Zondag werd hij om twaalf uur ontslagen uit het ziekenhuis en een halfuur later stond hij alweer in de feesttent. De prinsenreceptie mocht hij die zondag niet missen. Hoe het nu met hem gaat? "Alles gaat weer goed'', aldus Prins Jos.