Uur file op A16 bij Breda door kapotte vrachtwagen, weg weer vrij

Een kapotte vrachtwagen heeft woensdagochtend voor een flinke file op de A16 bij Breda gezorgd. Er werden tijdelijk twee rijstroken afgesloten in de richting van Rotterdam. De weg was rond kwart voor acht weer vrij.

De file loste snel op nadat de rijstroken niet meer waren afgesloten. Automobilisten moesten vlak na het ongeval rekening houden met een vertraging van bijna een uur.

Verderop de A16 gebeurde ook een ongeluk, waar een vrachtwagen en auto bij betrokken waren. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Ook is het niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.