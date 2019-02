Geniet nog maar even van het lenteweer, want met carnaval kan de paraplu weer uit de kast

Het wordt een zonnige dag zonder een wolkje aan de lucht! Helaas kunnen we dat niet zeggen tijdens carnaval. Het feest dreigt in het water te vallen, want er is regen op komst. Ook gaat het waaien: “Smalle carnavalswagens moeten een beetje oppassen, maar de stevige grote wagens moeten de wind wel aan kunnen”, zegt Jordi Bloem van Meteogroup.

Je kunt je het nu bijna niet voorstellen, maar volgens Jordi Bloem van MeteoGroup ontkomen we er niet aan: “We gaan van 19 graden vandaag, naar 9 graden op vrijdag.” Een stuk kouder dus, maar vrijdag blijft het nog wel droog.

“In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het dan wel wat zachter dan afgelopen nachten. Het wordt een graad of 5 à 6. Zaterdag overdag wordt het 13 graden en bewolkt”, zegt Bloem.

Wind en regen

“Vrijdag en zaterdag zijn nog de beste dagen qua weer met carnaval, want zondag wordt het wisselvallig. Het wordt 11 graden”, laat Bloem weten. Ook staan er zondag windsnelheden van windkracht 5.

Ook maandag staat er windkracht 5. Het lijkt de slechtste dag te worden: “Het gaat in de nacht van zondag op maandag heel erg veel regenen. Ook overdag wordt er regen verwacht en krijgen we meer wind. Het wordt zo’n 10 graden.” Zoals het er nu naar uitziet, wordt het volgens Bloem dinsdag beter. “In de ochtend regent het nog, maar het klaart op in de middag.”

‘Carnavalswagens moeten wel een beetje wind kunnen hebben’

In 2016 werden er optochten afgelast door de harde wind. Er stond toen windkracht 10. Veiligheidsregio zei destijds dat carnavalsorganisaties vanaf windkracht vijf streng moeten overwegen om ‘windgevoelige wagens’ meteen van deelname uit te sluiten.

Bloem zegt dat de wind dit jaar niet zo hard waait dat carnavalswagens snel zullen omvallen: “Smalle carnavalswagens moeten misschien een beetje oppassen, maar ze moeten wel een beetje wind kunnen hebben.”

‘Zo hoort het in deze tijd van het jaar’

Volgens Bloem zijn dit normale temperaturen voor de tijd van het jaar. “Afgelopen week was eigenlijk te mooi, zo hoort het niet in deze tijd. Maar je bent de warme temperaturen nu wat gewend, dus dan vallen de temperaturen die gaan komen tijdens carnaval flink tegen. De zon zal zich niet laten zien, dus dan moeten we het zelf maar gezellig maken.”

Dat gaat wel lukken, maar een regenbestendige carnavalsoutfit is dus geen overbodige luxe. Ook is het misschien slim om de paraplu mee te nemen tijdens de optocht, want je schmink mag natuurlijk niet uitlopen!