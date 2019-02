RBC na 32 penalty's uit beker, maar wil penaltyserie opnieuw doen, omdat scheidsrechter fout maakte

Na maar liefst 32 strafschoppen werd RBC dinsdag door het Zeeuwse SSV'65 uitgeschakeld in de achtste finale van de districtsbeker. Maar, als het aan de voetbalclub uit Roosendaal ligt, wordt de penaltyreeks echter nog een keer genomen. Halverwege wisselde scheidsrechter Mol de volgorde waarin de pingels genomen moesten worden. De leidsman ging van het nieuwe ABBA-systeem naar het ABAB-systeem en dat is tegen de regels, denkt RBC.

De eerste veertien strafschoppen werden volgens het ABBA-systeem genomen, waarbij de ene club een keer op goal schiet, dan de andere club twee keer en dan weer de eerste club. Daarna besloot de scheidsrechter om de teams om en om een penalty te laten nemen, volgens het ABAB-systeem, vertelt trainer Henk Vos. "Volgens mij wist de scheidsrechter ook niet meer wat hij moest doen. Het omschakelen naar een andere penaltyvorm is tegen de regels van de KNVB, volgens mij."

Op de website van de Provinciale Zeeuwsche Courant is een video te zien met alle strafschoppen. Na veertien penalty's loopt een speler van SSV'65 naar de stip, maar wordt teruggeroepen door de scheidsrechter. Vervolgens loopt een speler van RBC naar het strafschopgebied om een penalty te nemen.

Na afloop van de wedstrijd heeft het bestuur van RBC er direct over gesproken en is protest ingediend. Vos: "De zaak komt bij de KNVB voor. Ik mag aannemen dat wij in ons gelijk worden gesteld. Dat betekent dat we terug moeten naar SSV om de penaltyreeks opnieuw te nemen."

Vergelijkbare zaak

Vos verwijst naar de strafschoppenserie bij FC Lisse - Hoek in 2017. Hoek tekende bezwaar aan omdat de strafschoppen niet in de juiste volgorde werden genomen en de rechter gaf de club uiteindelijk gelijk.

Ook toen liet de scheidsrechter de penalty’s niet in de juiste volgorde nemen. Hoek tekende bezwaar aan en kreeg gelijk van de KNVB. Lisse spande op haar beurt een kort geding aan, maar ook de voorzieningenrechter vond dat de strafschoppen opnieuw genomen moesten worden.

Lot uit loterij

Ondanks het verlies van zijn team heeft Henk Vos goed geslapen. "Het was ook een goede wedstrijd. Je loot een tweedeklasser en weet dat je gelijk aan de bak moet. Dan kom je met 1-0 voor en door een slordigheidje achterin komen zij gelijk. Een penaltyreeks is een lot uit de loterij. Ik kan de jongens niets verwijten, ze hebben allemaal hun stinkende best gedaan. Maar we krijgen normaal gesproken een herkansing," verwijst hij naar het ingediende bezwaar.

De club gaat niet extra op de pingels trainen. "Dat is altijd lastig, bij een echte wedstrijd is de druk ook groter. Hierop trainen vind ik niet noodzakelijk, ik train dan liever op het veldspel zodat dat beter wordt."