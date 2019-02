Matt Kanters is met zijn 16 jaar de jongste kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen

Matt Kanters uit Boekel is 16 jaar en nu al actief in de politiek. Hij doet mee aan de Provinciale Statenverkiezingen en is één van de jongste kandidaten van Nederland. Kanters heeft zijn hart bij de Partij voor de Dieren liggen. "Wat ik zo belangrijk vind is dat we ook naar de lange termijn kijken. Hoe kunnen wij Brabant toekomstperspectief bieden?"

Met zijn 16 jaar kan Matt nog niet gekozen worden voor de Provinciale Staten. Maar kandidaat stellen kan altijd. ''Om er uiteindelijk in te komen moet ik aan de gestelde voorwaarden voldoen, waaronder 18 jaar zijn. Stel ik zou gekozen worden, dan zou ik een jaar moeten wachten en dan zou iemand anders van de lijst in mijn plaats in de Provinciale Staten zitten", zegt Matt.

Politieke passie

Het begon allemaal ooit in de leerlingen- en deelraad op school. "Ik heb aan beiden een paar jaar lang heel actief bijgedragen. Hier is het echt begonnen. Iets willen doen voor anderen en van betekenis willen zijn."

Kanters is altijd al geïnteresseerd geweest in de actualiteiten en de maatschappij. Wat er in zijn dorp en provincie gebeurt trekt zijn aandacht. "Ik ben de landelijke politiek wat meer in de gaten gaan houden, ik wilde weten hoe de politiek werkt en wat de kijk is van verschillende mensen op zaken in de maatschappij. Mijn vader was al actief in de lokale politiek als burgerraadslid en vanuit daar ben ik ook betrokken geraakt. Ik ben gaan kijken welke partij het beste bij mij past. Dat bleek al snel de Partij voor de Dieren."

Partij voor de Dieren

De doelstellingen en kernwaarden van de Partij voor de Dieren spraken Kanters aan. "Een goed milieu, dierenrechten, vrijheid, mensenrechten, en vooral kijken naar hoe wij voor iedereen kunnen opkomen. Vooral de zwaksten in de samenleving. Dat geheel waar de partij voor staat spreekt me aan."

Het grootste doel is om Brabant toekomstperspectief bieden. "Hoe kunnen wij het leefbaar houden, zodat het later ook fijn is om in Brabant te leven?"

Vrije Tijd

Momenteel zit Matt in het vijfde jaar van het gymnasium. De school biedt hem een aangepast rooster zodat hij wat meer tijd kan besteden aan politieke bezigheden. Zo is hij naast kandidaat van de Provinciale Statenverkiezingen ook nog burgerraadslid van de commissie bestuur en leven en is hij bestuurslid van de lokale partij waar hij bij zit. Ook is Kanters actief voor PINK!, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren.

Matt besteedt veel tijd aan politieke bezigheden, maar als 16-jarige houdt hij ook ruimte over voor andere leuke dingen. "Ik hou ervan om een film te kijken, of gezellig ergens wat te drinken. Soms is het ook leuk om even over hele andere dingen dan politiek te praten", zegt Kanters.

Trotse vrienden

De meeste vrienden van Matt vinden het leuk om te zien dat hij zo gedreven is. "Ze zijn er zelf minder mee bezig en dat vind ik niet gek."

De jongeren van jongerenpartij PINK! zijn trots op Matt. Samen praten ze over zaken die spelen binnen Brabant. ''We zijn blij met elkaar omdat we ons op jonge leeftijd al inzetten voor Brabant."