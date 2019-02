We vroegen aan jullie om foto's in te sturen van deze schitterende dag en dat is massaal gedaan. Een selectie vind je in dit artikel.

Zonsopkomst in Beek en Donk (Foto: Willem van Nunen)

De dag begon koud met rijp op het gras (Foto: Martha Kivits)

Zonsopkomst in Oosterhout (Foto: Joep Leijendekkers).

Een koud, maar zonnig begin van de dag in Tilburg (Foto: Magreet van Vianen)

De bloemetjes staan in bloei onder een strakblauwe lucht in Breda (Foto: Henk Voermans)

In Oirschot hebben de wilgenkatjes alweer bezoek (Foto: Peter van der Sloot)

Slim! De was droogt lekker snel in de zon (Foto: Suzanne van Orsouw)

Een buizerd en een specht in Rijen (Foto: Ineke Jansen)

Even uitrusten tussen de sneeuwklokjes in Cranendonck na een flinke wandeling (Foto: Toon van Kessel)

Zonnestralen door de bomen van Wilbertoord (Foto: Jos Broeren)

Een heerlijke dag om naar de Efteling te gaan (attractie Joris en de Draak) (Foto: Ilona Kleijne)

Lekker in de tuinstoel in Halsteren (Foto: Jenny)

Lekker met de voetjes in het water (Foto: Theo Kleine Koerkamp)

De zonnebril kan op! (Foto: Kim Vrinten)

Hier in Rucphen is het wel héél warm (Foto: Miranda Koevoets)

Een vroegbloeier, de ander is nog in zijn winterslaap

Een zomers toertje in Molenschot (Foto: Joop van der Kaa)

Lieveheersbeestje onder de stof (Foto: Ab Donker)

Een veld vol krokussen (Foto: Anja Bastiaansen)

Tijd voor ijs! (Foto: Stefan de Wit)

En nog meer ijs! (Foto: Martijn van de Wouw)

Tijdens het rondje fietsen ging Leidie Dam op het terras zitten bij Kasteel Heeswijk (Foto: Leidie Dam)

De zon straalt volop (Foto: An Roelen Molenschot).

De vogels hebben ook last van lentekriebels (Foto: Willem Molenaar).