We hebben weer een weerrecord, stuur jouw foto van deze warme winterdag in

EINDHOVEN -

Het T-shirtje kan aan vandaag en de zonnebril kan op. Er is geen wolkje aan de lucht. En dat in februari! Om 12:00 uur werd in Eindhoven een temperatuur van 18 graden gemeten. Niet eerder was het ergens in Nederland op 27 februari zo warm. Voorlopig is dit wel de laatste dag met zulke temperaturen, want donderdag wordt het weer kouder. Laat ons vandaag dan ook zien hoe je de laatste warme winterdag beleeft!