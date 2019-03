Deel dit artikel:













Tijdens de carnavalsmis zit de kerk afgeladen vol met carnavalsvierders De kerk in Roosendaal tijdens carnaval. (Foto: Archief)

TILBURG - Een momentje voor jezelf. Het lijkt tijdens carnaval soms gewoon onmogelijk. In veel plaatsen is er een oplossing voor, de carnavalsmis. Tijdens deze vaak drukbezochte of zelfs uitverkochte kerkdienst is er ruimte om even tot rust te komen.

Geschreven door Petra van Middendorp

De missen worden altijd aangepast op het carnavalsfeest. Iets wat bezoekers erg waarderen. Pastoor/deken René Wilmink begroette vorig jaar de bezoekers van zijn kerk met 'Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent'. De pastoor gaf er een eigen draai aan en eindigde het liedje met 'Goed dat je hier bent midden in de stad. Huis van gebed van Lampegat'. De kerkgangers gaven de pastoor een groot applaus voor deze versie van het bekende liedje uit de hitserie De Luizenmoeder. In heel veel plaatsen is de kerkdienst gratis te bezoeken, maar voor de Tilburgse Kruikenviering moet een kaartje van 6,50 euro aangeschaft worden. Gratis of niet, de carnavalsmis is al jaren een groot succes en steevast uitverkocht. Klik in het kaartje op het icoontje en zie wanneer en waar er een carnavalsmis is.













Is er in jouw woonplaats ook een speciale carnavalsmis? Laat het ons weten, dan zetten we hem erbij.