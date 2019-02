Verwarde man (48) vraagt bank ten huwelijk en mishandelt politiehond in leegstaande kerk

BREDA -

Een 48-jarige man heeft dinsdag voor veel problemen gezorgd in de leegstaande Heilig Hartkerk aan de Baronielaan in zijn woonplaats Breda. Zo deed hij een curieus huwelijksaanzoek, dreigde te springen, verschanste zich in de pikdonkere kelder, sloeg een politiehond bewusteloos en werd uiteindelijk overmeesterd na inzet van pepperspray.