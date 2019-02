Eigenaren weiland hoeven kosten opruimen drugsafval niet te betalen

Eigenaren van een weiland in Nuenen waar drugsafval was gevonden, hoeven de kosten voor het opruimen daarvan niet te betalen. De Raad van State bepaalde dat woensdag. De grondeigenaren hadden niets met de twee dumpingen van drugsafval te maken. Dat hadden onbekenden gedaan.

Het gemeentebestuur van Nuenen, Gerwen en Nederwetten wilde de kosten van het opruimen van het drugsafval verhalen op de eigenaren van het weiland. Volgens de gemeente overtraden ze de wet, onder meer door het afval te laten liggen terwijl dat niet mag volgens het bestemmingsplan. De gemeente liet de gevaarlijke troep in beide gevallen zelf opruimen voor een bedrag van in totaal ongeveer 45.000 euro.

De Raad van State stelt dat de eigenaren niet wisten dat het drugsafval op hun weiland was gedumpt. Zij konden dat ook niet weten, omdat het drugsafval op onverwacht momenten was achtergelaten. "Daarom zijn de eigenaren niet de overtreders en was de gemeente niet bevoegd om tegen hen op te treden.''

Rechtbank

Eerder had de rechter in Den Bosch al bepaald dat onschuldige grondeigenaren niet de dupe mochten worden van drugsafval dat onbekenden hadden achtergelaten. De gemeente ging tegen dat besluit in beroep.

