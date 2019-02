Allez Jumbo! Supermarktketen wil meer dan 100 winkels openen in België

Jumbo wil meer dan honderd winkels in België openen. Dat zegt Peter Isaac, managing director van de supermarktketen in België, in een interview met het vakblad Gondola.

De supermarktketen uit Veghel wil in eerste instantie met de klassieke winkel over de grens, maar is ook van plan Foodmarkt- en City-winkels in België te openen. Dit zijn verssupermarkten waar je ook kunt eten en kleinere stadswinkels.

De eerste Belgische Jumbo opent in november zijn deuren in Pelt. Dit jaar volgen er nog twee, het jaar daarop twaalf à vijftien en op den duur is het de bedoeling dat het er meer dan honderd zijn. “Het is niet moeilijk om goede locaties te vinden in België, maar vergunningen zijn lastiger. Dat zorgt ervoor dat er hier en daar wat vertraging is”, zegt Isaac tegen het vakblad.

De keten zet vooral in op de Vlaamse markt, maar ziet ook mogelijkheden in Brussel en Wallonië. Maar daar zijn nog geen concrete plannen voor.