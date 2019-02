Klaas Dijkhoff en Daphne Bunskoek willen Veul Gère in Breda: 'Dan hedde bij mij ook un stripke veur'

Het Grote Gezellige Zaterdagmiddag Carnavalsfeest in Breda wordt dit jaar voor de elfde keer georganiseerd. Organisator Freek Haverman vond dit het perfecte moment om carnavalsformatie Veul Gère uit te nodigen, maar de Tilburgse heren hebben hun eigen feest. Om ze over de streep te trekken, liet Freek Klaas Dijkhoff en Daphne Bunskoek een goed woordje doen.

"Het feest begon ooit bij mijn vader in de tuin, maar is nu flink gegroeid", vertelt Freek, die samen met een groep vrienden op carnavalszaterdag het Grote Gezellige Zaterdagmiddag Carnavalsfeest organiseert in het Bredase café Boerke Verschuren.

"Dit is de jubileumeditie. Het elfde jaar willen we graag dat Veul Gère bij ons in Breda komt optreden, om halftwee. Alleen ze hebben zelf in Tilburg om halfdrie een eigen feest. De afgelopen anderhalve maand heb ik al lopen bellen en mailen, maar nog zonder resultaat."

'Opeens kwam Klaas Dijkhoff binnenlopen'

Freek besloot het anders aan te pakken. De afgelopen tijd nam hij tal van video's op om Veul Gère over de streep te trekken. "Ze verloten ook een huiskamerconcert als je een leuk filmpje opneemt", vertelt Freek.

"Ik hoop dat ze hier ook naar gaan kijken. Dinsdag was ik aan het werk bij Daphne Bunskoek. Zij wilde graag even wat zeggen voor de camera. Zojuist zat ik bij de kapper in Breda en kwam opeens Klaas Dijkhoff binnenlopen. Hij vond het wel grappig om even mee te werken."

'Un stripke veur'

Vanuit de kappersstoel vertelt Klaas Dijkhoff dat hij het ook wel leuk zou vinden als de Tilburgse carnavalsvereniging op zaterdag naar Breda afreist. "Eey Veul Gère als gij nou naar dat feest van Freek komt, dan hedde bij mij ook un stripke veur."

De heren van Veul Gère hebben nog niet gereageerd op het verzoek van Freek, maar de Bredanaar blijft hoop houden. "Ik hoop gewoon dat ze alsnog een gaatje kunnen vinden om naar Breda af te reizen."