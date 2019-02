Man die 17-jarige jongen neerstak in centrum van Eindhoven moet van justitie 6 jaar de cel in

Tegen de man (28) die vorig jaar in Eindhoven een 17-jarige jongen neerstak, is woensdag door justitie zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De jongen werd in zijn nek gestoken en raakte zwaargewond.

Donderdagochtend 30 augustus stak de man de jongen neer op het 18 Septemberplein, midden in het centrum van Eindhoven. Veel mensen zagen dit gebeuren. Na de steekpartij bleef een plas bloed achter op de stoep.

Ruzie in drugscircuit

Diezelfde ochtend werd de man in een huis in Eindhoven opgepakt. Met het slachtoffer gaat het naar omstandigheden goed. Vermoedelijk was een ruzie in het drugscircuit de aanleiding voor de steekpartij.

LEES OOK: Man (28) opgepakt voor neersteken van 17-jarige jongen in Eindhoven