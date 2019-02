Darter Michael van Gerwen heeft na een rustweekend de focus weer volledig op de Premier League. En daar heeft ‘Mighty Mike’ alle reden voor. Hij is namelijk na drie speelweken nog foutloos in de dartscompetitie. Van Gerwen heeft al meerdere malen aangegeven dat het een droom is om niet te verliezen tijdens de Premier League. Ook wil hij een negendarter gooien. Donderdagavond lijkt het ideale moment.

Om de droom om ongeslagen de Premier League door te komen nog steeds levend te houden, zal Van Gerwen moeten zien af te rekenen met James Wade. ‘The Machine’ staat na drie weken op een vijfde plek. De Engelsman behaalde drie punten. Van Gerwen deed het beduidend beter en behaalde zes punten uit de eerste drie potjes. Afgelopen week moest de mondiale nummer twee, Rob Cross, er nog aan geloven. De Engelsman ontsnapte aan een whitewash, maar verloor uiteindelijk wel met 7-2 van Van Gerwen.

Motivatie

Van Gerwen gaf verder vorige week nog aan dat hij graag een negendarter wil gooien tijdens deze Premier League-jaargang. "Ik denk dat ik deze Premier League een negendarter ga gooien", beloofde Van Gerwen vorige week voor de camera van Sky Sports. "Ik speel graag in volle zalen, dat motiveert mij en dan wil ik het beste uit mezelf halen."

Nou lijkt James Wade de perfecte tegenstander voor Van Gerwen om de perfect leg tegen te gooien. De darter uit Vlijmen gooide eerder tijdens het WK al een negendarter tegen Wade, waarna er nog bijna een tweede perfect leg direct achteraan kwam.

Bekijk hieronder de 17 perfecte pijlen van Michael van Gerwen. Tekst gaat verder onder de video.

James Wade en negendarters. Het zit de Engelsman vaak niet mee. Zo kreeg Wade tijdens televisietoernooien al zeker van zes verschillende darters een negendarter om de oren. Mede daardoor lijkt Wade de ideale tegenstander voor Van Gerwen om een negendarter te gooien.

Laat Van Gerwen nou net goed bezig zijn met het gooien van negendarters. De darter uit Vlijmen wist dit kalenderjaar al twee keer een perfecte leg te gooien. Beide keren was het weliswaar op een vloertoernooi, maar 'Mighty Mike' zal gebrand zijn om het ook weer eens op een televisietoernooi te laten zien.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Tijdens het voorbeschouwende praatje met de PDC repte Van Gerwen geen woord over een mogelijke negendarter. "Ik sta bovenaan en ik wil daar natuurlijk blijven. Winnen is het enige dat telt. De andere spelers moeten goed spelen om me te verslaan, maar ik moet er voor zorgen dat ik in goede vorm ben, goed spel en geen fouten maak."