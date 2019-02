Jongste feestduo van Nederland neemt carnavalsnummer op: 'Soms slaat de stem wel over'

De grote droom: optreden op Drie Uurkes Vurraf. Daarvoor moeten ze eerst nog even wat ervaring op doen en daarom namen ze voor deze carnaval hun derde nummer op. Nooit meer naar huis heet het. Zie hier hoe de heren de studio-opnames deden:

Je hoeft niet per se goed te kunnen zingen als carnavalsartiest, vinden de mannen. "Als je maar een lekkere meezinger schrijft", zegt Roel. Robin: "Je moet de stem natuurlijk wel een beetje op de goede hoogte hebben om het te laten klinken en dat is soms nog best moeilijk."

De mannen zijn nog jong en de baard in de keel komt zo nu en dan om de hoek kijken. Robin: "Soms sla ik over met mijn stem, maar gelukkig wordt dat er meestal goed uit gemonteerd."