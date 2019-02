Preventief fouilleren bij Droomgaard stopt, maar controles op illegale bewoning blijven

De politie gaat niet langer meer preventief fouilleren op en in de buurt van vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel. De periode van een half jaar waarin dat mocht loopt op 1 maart af en er is geen reden om die te verlengen. De gemeente Loon op Zand, waar Kaatsheuvel onder valt, en de politie blijven echter wel actief controleren op illegale bewoning op het vakantiepark.

Door het fouilleren heeft de politie een beter beeld gekregen van de situatie in het gebied, zoals verboden wapenbezit en drugs. Het gevoel van veiligheid en de leefbaarheid zijn gestegen, volgens de gemeente. Ook is de relatie met omwonenden verbeterd, zo wordt gemeld.



Vijfmaal preventief gefouilleerd

De afgelopen vier maanden is de politie 69 keer tot actie overgegaan waarbij diverse overtredingen werden aangepakt. Na overleg met de officier van justitie werd vijfmaal preventief gefouilleerd. Hierbij werden softdrugs in beslag genomen, maar geen zaken aangetroffen die de openbare orde en veiligheid verstoorden.

Er waren lange tijd veel problemen bij Droomgaard, zo zouden er veel mensen rondhangen bij het park, klaagden omwonenden over geluidsoverlast en werd er veel afval weggegooid. De politie was bijna dagelijks op het park te vinden, zei burgemeester Hanne van Aart in oktober 2018.



Dwangsom opgelegd

Omdat er ondanks waarschuwingen nog altijd arbeidsmigranten illegaal op het park woonden, legde de gemeente de organisatie Oostappen Groep een dwangsom van 34.000 euro op. "De laatste twee weken woonde er niemand, maar we blijven het in de gaten houden," zegt een woordvoerder.