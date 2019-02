Preventief fouilleren bij vakantiepark Droomgaard stopt, controles op illegale bewoning blijven

Vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel.

KAATSHEUVEL -

De politie gaat niet langer meer preventief fouilleren op en in de buurt van vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel. De periode van een half jaar waarin dat mocht, loopt op 1 maart af en er is geen reden om die te verlengen. De gemeente Loon op Zand, waar Kaatsheuvel onder valt, en de politie blijven echter wel actief controleren op illegale bewoning op het vakantiepark.