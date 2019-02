Carnaval vieren in Krabbegat? Het mag als je deze ongeschreven regels volgt

Tip 1: Zeg vastenavond

Wil je niet voor je kop geslagen worden door een Bergenaar, dan noem je het leukste feest van het jaar niet carnaval, maar vastenavend. Nee, dat houdt niet in dat het feest maar één avond duurt. Alle dagen noem je carnaval vastenavend. Willem Loeff van Stichting Vastenavend: "Dat komt omdat voor de oorlog carnaval niet zo'n beste naam had. Na de oorlog hebben ze de zaak opnieuw opgestart en gestalte gegeven en dat is de Stichting Vastenavond geworden. Sindsdien hebben wij het niet over carnaval, maar over vastenavend."



Tip 2: Geen polonaise!

Even gezellig een polonaise instarten? Nee, doe dat maar niet in Krabbegat. Willem: "Ik denk dat iedereen zich dan omdraait en bier gaat halen." Wat je wel kunt doen, is dansen met de knieën: "Wij springen niet een meter hoog, wij dweilen door onze knieën." Wil je toch gezellig iemand vastpakken? Dat kan: "Wat wij wel doen is elkaar onder de arm nemen en dan naar voren en naar achteren bewegen."



Willem demonstreert het in deze video:

Tip 3: Kleding

Ga niet naar de carnavalswinkel om een nieuw pekske te halen. Dat is ten strengste verboden. Willem: "Hoe ouder de bullen, hoe beter. Zeker als je je als dweil verkleed. Overal pluk je wat vandaan: de zolder, de kringloper, de kledingkast van je opa. Als het maar niet nieuw is." Uiteraard kan je ook voor de boerenkiel kiezen. "Daarbij hoort een masker en een rode zakdoek met de knoop naar voren. Wat natuurlijk nooit mag ontbreken is het gordijn. Zonder gordijn kom je nergens binnen."



Tip 4: Er staat geen paard in de gang

Verwacht niet dat je klassieke carnavalskrakers voorbij hoort komen in Krabbegat. Er wordt alleen maar Bergse muziek gedraaid op straat en in de kroegen. Hoe chauvinistischer, hoe beter.



Tip 5: Agge mar leut et!

Vergeet houdoe, alaaf of fijnfisjenie. De kreet in Krabbegat is Agge mar leut et! Daarbij hoort ook nog een beweging met de hand vanaf de neus. Willem: "Dat zeg je eigenlijk altijd als je elkaar tegenkomt en als je weggaat."