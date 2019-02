Dit jaar vonden de districtskampioenschappen plaats bij basisschool Reigerlaan in Eindhoven. Honderden scholieren verkozen de gymzaal dit jaar voor het warme buitenweer. "Voor een keer jeugdkampioen worden, laat ik het mooie weer graag schieten", zegt een deelnemer. En zo denken er meer kinderen over. Geconcentreerd turen zij naar het schaakbord op zoek naar die magische zet.

Betere schoolprestaties

Uit cijfers van de schaakbond blijkt dat er in 2008 nog 5364 jongeren lid waren van de bond, maar in 2018 zijn dat er al 10.275. Ook bij de districtskampioenschappen was dit jaar een forse stijging te noteren. Dit jaar was het aantal aanmeldingen verdubbeld.

"Daar waren wij zelf ook wel een beetje verrast over", stelt Marleen van Amerongen, voorzitter van schaakbond KNSB. "Schaken heeft een goed effect op schoolprestaties. Dat hebben verschillende wetenschappelijke rapporten uitgewezen. Daarom investeren scholen meer in schaken", zegt Van Amerongen, die ook schaakles geeft op basisschool Reigerlaan.





Bjarne steelt de show

Veel kinderen proberen zich te kronen tot beste schaker van Zuidoost-Brabant, maar de 5-jarige Bjarne steelt de show. Hij schaakt pas één jaar, maar heeft inmiddels aan behoorlijk wat toernooien meegedaan. "En ik win best een hoop partijen", grijnst hij. "Ik vind het af en toe best lastig, want je moet goed nadenken. Maar dat is juist de kick: om mooie plannetjes te bedenken."

Bjarne leerde schaken op de computer. "Ik mocht altijd heel weinig tv kijken, maar computeren kon wel altijd. Daar heb ik geleerd om te schaken door middel van schaakprogramma's. Mijn moeder versla ik nu al. Het is mijn grote doel om ook mijn vader te verslaan", zegt de ambitieuze Bjarne.

Tijdens de districtskampioenschappen maakt hij in ieder geval goede sier. In anderhalf uur schaakt hij drie wedstrijden, die hij allemaal wint.