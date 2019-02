Carnavalskater? Laat je gewoon even drie minuten invriezen!

Bedenker van de frisse 'opkikker' is Jasper Schoonderwoerd, eigenaar van Floathouse Breda. Hij bezweert dat je door drie minuten in een 'cryotank' van -130 graden te gaan zitten, je binnen drie minuten van je kater af bent. Cryo of crytherapie is een manier om vet te verbranden door je lichaam aan de extreme kou van stikstof bloot te stellen.

"Het is beter dan een aspirientje, het werkt honderd procent", benadrukt Schoonderwoerd. "Je kunt de polonaise zo weer inzetten."