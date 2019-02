Dwars door voordeur geschoten: man geraakt in voeten, verdachte zwaargewond bij achtervolging

De bewoner was aanspreekbaar na de schietpartij, die rond vier uur plaatsvond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er mogelijk sprake van een ruzie tussen hem en bekenden.

De twee verdachten gingen ervandoor in een auto. De politie zag ze rijden in de wijk Rijpelberg in Helmond en zette de achtervolging in. Een van de verdachten sprong uit de rijdende wagen. Dit gebeurde op de Energiestraat in Deurne. De man is zwaargewond geraakt. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.





Andere verdachte voortvluchtig

De andere verdachte, de bestuurder van de auto, ging ervandoor. Hij heeft de auto achtergelaten in iemands voortuin op de Zeilbergsestraat. In de omgeving werd onder meer met honden naar hem gezocht. De zoektocht heeft uiteindelijk niks opgeleverd. De politie heeft wel een idee om wie het gaat.

De verdachte liet de auto achter in iemands voortuin (foto: Danny van Schijndel).





In de woning in Helmond waren tijdens de schietpartij ook een vrouw en jong kind aanwezig. Zij raakten niet gewond. De recherche doet onderzoek.