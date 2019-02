Gewonde bij ruzie in asielzoekerscentrum Budel

Een bewoner van het asielzoekerscentrum (azc) in Budel is woensdag rond middernacht gewond geraakt bij een ruzie met een andere asielzoeker. De verdachte is opgepakt.

De politie ging eerst uit van een steekpartij, maar het slachtoffer blijkt niet geraakt te zijn met een mes. Hij heeft wel een klap tegen zijn hoofd gekregen met een voorwerp. Met wat is nog onduidelijk.









De twee zijn vermoedelijk kamergenoten van elkaar. De gewonde is nagekeken door een arts. Volgens de politie was het snel weer rustig in het azc. De verdachte zit vast en wordt verhoord. Het is wel vaker hommeles op het azc in Budel.



