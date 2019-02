Een bewoner van het asielzoekerscentrum in Budel is woensdagnacht door een andere asielzoeker gestoken met een mes. De twee hadden ruzie met elkaar. Het gaat vermoedelijk om kamergenoten.

De gewonde is nagekeken door een arts. Volgens de politie was het snel weer rustig in het azc.

Er wordt onderzoek gedaan naar de steekpartij. Het is niet duidelijk of er iemand is aangehouden.