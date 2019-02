Laatste strohalm voor teleurgestelde inwoners Drimmelen: gele hesjes en spandoeken tegen zonnepark

Het voelt alsof ze het door hun strot geduwd krijgen: het toekomstige zonnepark langs de A16. Vooral de manier waarop de realisatie van het zonnepark tot stand is gekomen zit de inwoners van Drimmelen dwars. Eerdere protestacties hebben weinig zoden aan de dijk gezet en daarom komt een groep boze inwoners donderdagavond opnieuw in actie tegen te plannen.

De actievoerders zijn niet te spreken over het feit dat de gemeente hen niet in de plannen heeft betrokken. Een ander pijnpunt is dat de winst van het zonnepark niet terugvloeit naar de gemeente en inwoners.

Niet tegen duurzaamheid

Een van de bezwaarmakers is Camiel Wieme uit Hooge Zwaluwe. Hij krijgt het zonnepark zo’n beetje in z’n achtertuin. “Hooge Zwaluwe is een dijkdorp en het zonnepark moet aan de rand van die dijk komen”, vertelde Wieme donderdag in het Omroep Brabant-programma Wakker! “Mensen die daar wonen, kijken in de toekomst dus uit op alleen maar zonnepanelen.”

Wieme benadrukt dat hij en de andere bezwaarmakers niet tegen verduurzaming zijn. Sterker nog: er is een bewonerscollectief opgericht om eigenhandig een steentje bij te dragen aan de energietransitie. Het is vooral de handelswijze die de inwoners tegen het zere been schopt.

Op de barricade

“De afgelopen twee maanden leek er ruimte te ontstaan voor een gesprek”, aldus Wieme. Maar ondertussen zijn de bezwaarmakers weer terug bij af en voelt het voor hen alsof ze moeten vechten tegen de bierkaai. “De gemeente verkiest het belang van projectontwikkelaars boven dat van haar eigen inwoners”, laat de bewonersgroep weten.

Projectontwikkelaars hebben tot donderdag de kans om hun aanvragen compleet te maken. In de raadsvergadering donderdagavond zal er opnieuw gesproken worden over het zonnepark. De bezwaarmakers laten weten daarbij aanwezig te zijn. Met gele hesjes en spandoeken zullen zij hun protest kracht bij zetten.

Als het zonnepark bij Drimmelen er daadwerkelijk gaat komen, beslaat dat ongeveer honderdvijftig hectare aan zonnepanelen