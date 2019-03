Hoe zorg je ervoor dat je kind helemaal NIX drinkt tijdens carnaval?

Geen achttien, geen alcohol. Klinkt logisch, maar tijdens de carnaval is het soms heel moeilijk om je kind er ook echt aan te laten houden. Je kunt ze immers niet heel de tijd in de gaten houden. Hoe zorg je er dan voor dat je kind niet beschonken thuis komt? Of nog erger: als comazuiper in het ziekenhuis?

"Ik heb het nooit over comazuipen", zegt Bas Zegers, kinderarts in het Maxima Medisch Centrum Veldhoven. "Niemand kiest ervoor om in een coma te belanden. Het zijn ongeacht de leeftijd slachtoffers van alcohol." Zo begint Zegers ons gesprek met een lesje nuance.

Zegers opperde vorig jaar dat ouders hun kinderen moeten filmen als ze dronken zijn. 'Zo zien ze dat ze de controle kwijt zijn en dat vinden ze heel vervelend', zei hij toen. "Die mening deel ik nog steeds. Ik werd door deze uitspraak landelijk nieuws en kreeg hier niet alleen positieve reacties op. Maar wij zien in het ziekenhuis wel degelijk dat dit effect heeft."

Voorbeeld

Naast het filmen zijn er nog meer dingen die er voor kunnen zorgen dat je kind niet (te veel) drinkt tijdens carnaval. "Ouders moeten zelf het goede voorbeeld geven. En we moeten het onder de achttien blijven verbieden, want dat helpt. We zien dat door het verbieden vaak later wordt begonnen met alcohol en ook dat er veel minder wordt gedronken. Bovendien hebben alle kinderen die wij op de poli zien 'drinkles' thuis gehad. Het gaat niet zozeer om de drank maar om de gedachte erachter."

Wat nieuw is dit jaar is dat een volwassene geen alcohol meer mag doorgeven. Bier halen voor je minderjarige buurjongen is dus vanaf nu tijdens carnaval verboden. "Er zou ook gewoon streng gehandhaafd moeten worden. In feesttenten voor onder de achttien jaar mag absoluut geen alcohol geschonken worden. En als je binnen wilt komen, moet je eerst blazen. Heb je gedronken dan kom je er niet in. En ook als iemand weer weggaat, moet er weer geblazen worden."

Cijfers

In totaal kwamen in 2018 zo'n 85 kinderen op een van de eerste hulpen in het Elkerliek ziekenhuis, St. Anna, MMC of het Catharina Ziekenhuis omdat ze te veel alcohol hadden gedronken. In 2017 waren het 129. Dat is een positieve afname. "Kanttekening is wel dat tot 2018 alle kinderen die 1,5 promille of hoger bliezen altijd naar de spoedeisende hulp moesten. Maar sommige kinderen met 1,5 promille zijn nog redelijk 'normaal'. Daarom beslist nu de ambulancemedewerker of hij naar het ziekenhuis moet. Is het niet noodzakelijk dan worden wel altijd de politie en de ouders gebeld."

"Wat ook schrikbarend is, is dat 1 op de 6 kinderen die door alcoholmisbruik in het ziekenhuis beland ook drugs heeft gebruikt. Denk aan cannabis, XTC of cocaïne. De vraag is of dat dit bewust is gebruikt. Feit is dat het natuurlijk levensgevaarlijk kan zijn." Dan is helemaal NIX zo gek nog niet.