'Het is een puinhoop', Samen voor NAC bevriest activiteiten en eist aftreden voorzitter Gielen

Samen voor NAC werd in het leven geroepen nadat NAC degradeerde. Een initiatief om NAC in die fase verder te helpen op vlakken waar ze zelf niet aan toe kwamen of de middelen niet toe hadden. De jaren erna voerde Samen voor NAC onbezoldigd een behoorlijk aantal projecten uit en ook nu worden nog altijd nieuwe zaken opgepakt, zoals de vernieuwing van het jeugdcomplex.

Puinhoop

De puinhoop in het Rat Verlegh Stadion maakt dat steeds lastiger, zo laat Samen voor NAC weten. "De ontwikkelingen van de afgelopen periode hebben het steeds moeilijker gemaakt om partijen te betrekken", aldus een woordvoerder op de website. "Een logisch gevolg van de situatie. Daarnaast begon het ook bij ons te knagen. Elke week werden er vele uren in gestoken, terwijl we ons steeds minder konden identificeren met datgene wat in en om het stadion gebeurde. Halve waarheden worden verkondigd en er lijkt geen enkel zicht op verbetering."





Voorzitter Gielen moet vertrekken

Bij NAC is het al een tijdje zeer onrustig. Zo werd afgelopen half jaar technisch directeur Hans Smulders ontslagen en stapten algemeen directeur Justin Goetzee, manager jeugdzaken Tim Gilissen en commercieel manager Eric Matijsen bijvoorbeeld op. De beschuldigende vinger gaat nu naar bestuursvoorzitter Joost Gielen van de Raad van Commissarissen. Pas bij een vertrek van hem gaat Samen voor NAC weer actief worden, zo laten ze weten in hun statement

"Dit moet tenminste blijken uit het vertrek van de voorzitter van de Raad van Commissarissen (dan wel een concrete termijn van vervanging). Dit omdat we het Samen voor NAC uitgangspunt van transparantie op geen enkele manier kunnen matchen de halve waarheden die hij de wereld in brengt. Samen voor NAC heeft in haar statuten staan dat we ons niet willen bemoeien met bestuurlijke aangelegenheden. Hieraan is niets gewijzigd. Het vertrek van de voorzitter is geen bestuurlijk verzoek, maar een verzoek tot het geven van visie. Een verzoek tot het nemen van actie en een verzoek tot duidelijkheid. De voorzitter is hier niet toe in staat", aldus Samen voor NAC.