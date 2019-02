Kat met poot in verboden klem terecht, dierenarts laat beestje inslapen

Een kat is donderdag op de Bruggenseweg in Deurne in een pootklem terechtgekomen. Hij raakte zo zwaargewond dat een dierenarts het beest moest laten inslapen.

Een pootklem is verboden in Nederland, omdat deze manier van jagen erg wreed is. Dieren kunnen dagen vast blijven zitten in zo'n klem.

De politie is daarom op zoek naar de persoon die deze pootklem heeft geplaatst.