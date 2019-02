Populaire boswachter Thomas van der Es doet ‘een stapje terug’ en is niet meer te zien in de media

“Hij heeft een stapje terug gedaan en is een nieuwe weg ingeslagen”, vertelt Staatsbosbeheer woordvoerder Imke Boerma, als we hem vragen ‘waar de boswachter gebleven is.’ Collega boswachters vertellen echter dat aan 'die nieuwe weg ingeslagen', een conflict ten grondslag ligt. “Hij is geen boswachter publiek meer (boswachter die in de media te zien is) omdat hij plannen had om in de media de natuur nog nadrukkelijker te gaan promoten en presenteren. Niet alleen van de Biesbosch, maar ook landelijk met bijvoorbeeld meer vlogs.”

Het hoofdkantoor van Staatsbosbeheer zou die plannen hebben afgewezen, vertellen bronnen onafhankelijk van elkaar. Waarop media-boswachter Thomas van der Es, per 1 januari van dit jaar, ‘de stekker’ uit al zijn media optredens heeft getrokken en gekozen heeft om verder te gaan als boswachter ecologie.

Nuance versus rondzingende verhalen, maar hij is wel gestopt

“Het verhaal ligt toch wat anders”, zegt Imke Boerma. Hij heeft, in tegenstelling tot meerdere pogingen van Omroep Brabant, Van der Es wel en direct aan de telefoon gekregen. Hij legt uit waarom de boswachter geen telefoontjes van de media meer beantwoord. “Thomas focust zich nu enorm op z’n nieuwe agenda, dat heeft hij zichzelf opgelegd. Maar over een tijdje is hij bereid uit te leggen waarom hij deze nieuwe weg is ingeslagen.” Van der Es beantwoord op dat moment al twee maanden geen vragen meer van de media. Dat hij gestopt is met optredens in de media wordt wel bevestigd door de woordvoerder.

Thomas had altijd wel nieuws over 'zijn' Biesbosch

De boswachter die per 1 januari 2019 gestopt is met zijn media-optredens, had ook een eigen goed bekeken vlog op Youtube. Op social media werd hij scherp in de gaten gehouden door vogelaars en natuurliefhebbers. Want Van der Es had altijd wel een nieuwtje over ‘zijn’ Nationaal Park de Biesbosch. Op social media is de boswachter nog wel actief, maar wel wat minder dan eerst.

Volgens Imke Boerma gaat Van der Es als boswachter ecologie meer op de achtergrond werken. “Hij gaat de ontwikkelingen in de natuur volgen en bijvoorbeeld rapporteren met welke soorten het goed gaat en met welke minder. Het is meer het ‘monitoren’ van de natuur.” Een plaatsvervanger voor de mediagenieke Thomas komt er niet. De tweede en nu enige overgebleven boswachter publiek in de Biesbosch is Jaques van der Neut.