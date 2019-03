Voor niet-Brabanders die hier carnaval komen vieren: doe het carnavalsexamen

"Al sinds jaar en dag worden wij Brabanders door de 'bovensloters' afgeschilderd als niet serieus te nemen provincialen. Maar evengoed dringen zij met carnaval massaal onze provincie binnen om op te gaan in onze volkscultuur", schrijft de fractie in een brief aan het provinciale bestuur. "Helaas gebeurt dat zonder veel verstand van of respect voor dat wat carnaval werkelijk is: het feest van de omkering."

Knipoog

De brief aan de provincie werd vervolgens landelijk opgepikt. "We zijn in meerdere (landelijke) kranten gekomen en we zijn op de radio geweest", zegt Joep van Meel van de SP-fractie. "De meeste mensen snappen gelukkig dat het een bericht met een knipoog is." Van één persoon kreeg Van Meel een boze e-mail. "Die heb ik netjes beantwoord en alles goed uitgelegd."

Maar onder die knipoog zit wel degelijk een serieuze vraag. "We roepen op tot verbinding, verbroedering en saamhorigheid. Dat is tenslotte waar carnaval volgens ons om draait. Ga niet lopen zeiken als je een druppel bier over je schoenen krijgt. Je bent als 'bovensloter' van harte welkom, maar doe wel gewoon normaal."

