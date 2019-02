Het is rustig in Gilze, defensiehelikopters oefenen in Engeland [FOTO'S]

GILZE -

Het is redelijk rustig bij, of vooral boven, vliegbasis Gilze-Rijen deze en volgende week. Defensiehelikopters oefenen in Engeland. Drie Chinooks, drie Apaches en twee Cougars vliegen op en neer naar Spadeadam range in Groot-Brittannië om verschillende scenario’s en missies te oefenen.