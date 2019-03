Brabant wil skateboard-mekka worden: 'We hopen op olympische medailles'

Skateboarden, de sport van lage broeken, lange haren en een plank met vier wielen. "Skateboarden wordt vanaf 2020 een olympische sport. Dat vraagt professionalisering", zegt gedeputeerde Henri Swinkels (SP) over de overeenkomst. "We gaan onder andere een expertisecentrum oprichten voor de sport. Daarnaast gaan de steden investeren in faciliteiten voor de sporters. Daar gaan enkele tonnen naartoe."

Bij de Nederlandse Skate Federatie (NSF) zijn ze blij met de Brabantse steun. "We bestaan als bond pas sinds 2017. Wij grijpen deze kans dus met beide handen aan", zegt voorzitter Nynke Lely.

Serieus genomen

De liefdesdans tussen Brabantse bestuurders en het skateboarden is niet helemaal nieuw. Zo is Brabant samen met Den Haag al de thuisbasis van de olympische skateboardploeg. Swinkels: "Een paar jaar geleden ontdekten we dat skateboarden booming is in Brabant. We hebben hier al heel lang goede faciliteiten. Er is ook echt een eigen cultuur ontstaan, dat zie je niet bij andere sporten. Wij willen dat graag ondersteunen."

Volgens Rinse Staal van skatepark Pier15 in Breda betekent de ondertekening van het document niet dat het skateboarden direct tot grote hoogten zal stijgen. Hij ziet het vooral een teken dat de sport nu echt serieus wordt genomen: "De ondertekening was echt wel een historisch moment. Dit laat zien dat de tijdsgeest is veranderd en dat de politiek de sport heeft omarmd. Het is erkenning, daardoor gaan er weer nieuwe deuren open."

Groot in Brabant

Dat juist in Brabant wordt uitgepakt is geen toeval. "Skateboarden is groot in Brabant en de sport is enorm aan het groeien", zegt Staal. Een groot aantal (oud-)kampioenen komt uit onze provincie. Staal: "Ik denk dat de populariteit te maken heeft met de Brabantse do-it-yourself-mentaliteit. Het begint als je jong bent met paar pallets in elkaar schroeven om mee te kunnen oefenen. Brabanders denken eerder: dat kunnen we zelf oplossen."

De belofte om het skateboarden te ondersteunen gaat volgens gedeputeerde Swinkels niet ten koste van andere grote sporten die de provincie ondersteunt. "We zien het als extraatje." Hij benadrukt ook dat de provincie zich niet gaat bemoeien met de cultuur en karakter van de sport. "Ze verbinden cultuur en een levenswijze aan de sport. Daarmee weten ze veel jongeren te mobiliseren en inspireren. Daar willen we ons niet mee bemoeien." Maar: "We hopen wel medailles te halen op de Spelen."