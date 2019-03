Remco (17) droomt ervan om te skateboarden op de Olympische Spelen: 'Dat lijkt me wel heel vet'

Schouderlange haren, zwarte pet, baggy broek en altijd een skateboard onder de arm. Het is duidelijk dat de 17-jarige Remco Erkeland uit Tilburg geen plannen heeft om binnenkort stage te lopen bij de Rabobank. Maar dat hoeft ook niet. Volgens de Skateboard Federatie Nederland is de tiener een van de Brabantse skateboardtalenten die mag dromen van een grote toekomst. En dat doet hij ook.

Wanneer ben je begonnen met skateboarden?

"Toen ik een jaar of 11, 12 was ging ik een keer met mijn ouders naar de Nederlandse Kampioenschappen. Een paar maanden later ben ik zelf gaan skaten. Ik ben toen gewoon alleen naar een park gegaan en begonnen."

Hoeveel tijd besteed je aan het skateboarden?

"Ik ben er eigenlijk altijd mee bezig. Doordeweeks skateboard ik vijf tot zes uur per dag. In het weekend tien tot elf uur. Mijn skateboard gaat eigenlijk altijd mee als ik ergens heenga."

Wat is je absolute droom?

"Ik hoop dat ik op termijn professioneel kan skateboarden. Nu heb ik wel sponsoren die mijn materiaal betalen, maar daar blijft het bij. De Olympische Spelen zijn ook een droom, dat lijkt me wel heel vet."

Wat moet je daarvoor nog doen?

"Je niveau en stijl zijn belangrijk voor sponsoren. Maar ook hoe je bent als mens. Je hebt ook arrogante skaters, maar ik doe meestal gewoon aardig tegen iedereen."

Deze week beloofde de provincie Brabant en de grote steden extra geld en aandacht in de sport te steken. Want skateboarden is een groeiende sport, en in 2020 is het voor het eerst in de geschiedenis ook een olympische sport. Er valt dus er eer aan te behalen. Niet iedereen in de skateboardwereld is blij met die groeiende aandacht voor de sport. Zij zijn bang dat de unieke Urban cultuur die met de sport verbonden is verdwijnt. Erkeland denkt er het zijne van. "De meningen zijn wel verdeeld. Maar ik denk dat het goed is voor de sport. Ik denk dat er alleen meer mogelijkheden komen."

Waar skate je het liefst?

"Ik ben vooral een straatskateboarder. Ik doe veel relingen en trappen."