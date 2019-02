Geplaagde Joost Gielen blijft ondanks forse kritiek voorzitter van NAC: ''Ik stap niet op"

Hij voelt druk, dat geeft hij eerlijk toe. En zeker, hij worstelt af en toe met zijn emoties. Maar Joost Gielen is niet van plan om op te stappen als bestuursvoorzitter van de Raad van Commissarissen van NAC. Een deel van de NAC-aanhang wil dat wel en ziet dat als één van de oplossingen voor de huidige crisis van de Bredase voetbalclub.

"Ik heb niet overwogen om op te stappen", zegt Gielen over zijn positie. "Het spookt wel eens door je hoofd, maar het is te makkelijk. Ik ben te veel NAC-supporter om nu de makkelijke weg te kiezen en weg te lopen. Ik heb een bepaalde verantwoordelijkheid en ik verantwoord me in de richting van de aandeelhouders."

'Ik doe het voor de club'

Gielen krijgt er momenteel flink van langs, zijn hoofd ligt op het hakblok door kritiek van fans en sponsors. Hem wordt bijvoorbeeld verweten halve waarheden te vertellen. "Die mensen moeten mij maar eens recht in de ogen kijken, dan kan ik mijn verhaal doen", zegt hij daarover.

"Als het aan het merendeel van de mensen ligt, ben ik volgend seizoen geen voorzitter meer", vervolgt hij. "Als die lui hun gelijk wille halen, moeten ze dat vooral doen. Als ze een betere voorzitter weten, ben ik de eerste die opstapt. Met pijn in het hart, want ik doe het met veel plezier. Ik doe het niet echt niet voor mezelf, maar voor de club."

Bekijk de video en lees daarna verder.





Niet voor kritiek weglopen

Gielen, dat moet zeker gezegd worden, is een echte clubman en NAC-fan in hart en nieren. Die ook fouten maakt. "Het is niet eenvoudig en naast een drukke baan een behoorlijk opgave", vertelt hij. "Maar ik durf verantwoording af te leggen voor iedereen, ook als het niet lukt. Ik durf mijn fouten te erkennen, daar loop ik niet voor weg."

Maar die fouten worden liever niet voor het grote publiek besproken. Donderdagmorgen had Gielen -met onder meer twee grootaandeelhouders- een overleg met een delegatie van verontruste NAC-supporters. Die hebben hem, zo zegt Gielen, niet gevraagd om op te stappen.

"We hebben kritiek gekregen, ook onze aandeelhouders, en daar lopen we niet voor weg. De pijnpunten zijn benoemd. Maar het is aan de Clubraad van NAC om dat inhoudelijk te communiceren", zo zegt hij. Die heeft inmiddels een verslag gepubliceerd, maar wil dat niet toelichten. Makkelijk voor allen, zo kunnen er door de pers geen (lastige) vragen gesteld worden.





'Lastig toezicht houden op Smulders'

Over één gemaakte fout wil Gielen wel iets zeggen. De in september 2018 ontslagen Hans Smulders heeft veel te veel vrijheid gekregen van de Raad van Commissarissen. Dat is een belangrijke reden waarom de club nu in brand staat.

Bekijk de video en lees verder.





"De oorzaak van dit alles ligt al vóór het ontslag van Hans Smulders", meent Joos Gielen. "Misschien hebben we daar wel te lang mee gewacht. Op zijn ontslag is ook niet voldoende geanticipeerd."

"Ik denk dat het heel lastig was om een persoonlijkheid als Hans Smulders toezicht te houden", vervolgt de voorzitter van NAC. "Dat hebben wij als lastig ervaren. Ja, wij zijn grote mannen, maar Hans Smulders is ook een grote man. De reden dat we afscheid hebben genomen kan best deze zijn. Daarnaast was er in ons bestuur ook een gebrek aan voetbalinhoudelijke kennis. Daar moet nu in worden voorzien."

'NAC gaat niet kapot'

Nou vooruit, Joost Gielen geeft tot slot nog iets weg. De voorzitter stelt de mensen gerust, want bij degradatie zal de Bredase club niet verloren gaan. "NAC krijgt het heel moeilijk als we degraderen, maar ik denk dat met deze eigenaren onze club niet kapot gaat. "